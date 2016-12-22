Порошенко назвал оптимальную модель закупки Украиной российского газа

Оптимальным для Украины является формат закупок российского газа в рамках энергетического союза с Европой, заявил президент страны Петр Порошенко на пресс-конференции в рамках визита на саммит НАТО в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы главы государства.

По словам Порошенко, этот союз должен включать инструменты энергетической безопасности, которые прекратили бы «любые инсинуации» со стороны России. «Это не только« Северный поток-2 ». Это и общая юрисдикция, где существуют соответствующие правила и нормы. Наиболее эффективным было бы, если Украина, как часть Европы, покупала российский газ на российско-украинской границе », — пояснил президент.

Кроме того, комментируя Порошенко отметил риски для европейской экономики от строительства газопровода «Северный поток-2» из-за того, что он сделает европейскую экономику «менее эффективной, менее конкурентоспособной <...> более зависимой от России». «Это не никакой экономический проект, проект абсолютно политический. Цель проекта — нанести удар по Украине и по многим другим членам Европейского Союза и членам НАТО », — заверил украинский лидер.

Украина неоднократно критиковала газопровод «Северный поток-2» как угрожающий безопасности как Украины (ключевого на данный момент транзитера российского газа», так и Евросоюза. Строительство объекта в Киеве рассматривается как способ лишить его валютных поступлений и ослабить в военном и экономическом плане. В середине июля Порошенко заявил о намерении созвать группу европейских государств для остановки строительства газопровода. Кроме того, член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева заявила, что Украина может арестовать 35% акций «Северного потока-2» в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража. В то же время канцлер Германии Ангела Меркель, выступающая за сооружение этого объекта, отмечала еще в мае, что его функционирование невозможно без существования других маршрутов доставки углеводородов, в первую очередь, через украинскую территорию.

Протяженность газопровода «Северный поток-2», который будет перекачивать значительную часть углеводородов в обход Украины, напрямик в Германию, должна составить более 1,2 тыс. км, мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2019 года. На настоящий момент «Газпромом», который является крупнейшим акционером (51%) компании Nord Stream 2 AG (строит газопровод) получены разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода в Германии, Финляндии и Швеции, идет процесс получения разрешения в Дании.



