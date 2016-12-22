СМИ сообщили об изъятии слова «раса» из конституции Франции

Национальная ассамблея Франции единогласно одобрила изъятие из первой статьи конституции страны слова «раса». Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Как следует из текста основного закона, опубликованного на сайте Конституционного совета Франции, конституция страны 1958 года в последней редакции от 2008 года в первой статье содержит следующие слова: «[Конституция] гарантирует равенство перед законом всех граждан без различия происхождения, расы и религии». Теперь из этого пассажа изъято слово «раса».

Как сообщает радиостанция, это слово было включено в 1958 году из предыдущей конституции 1946 года для того, чтобы подчеркнуть отрицание нацизма и колониального прошлого.

Кроме того, сообщает телеканал BFM, депутаты запретили подчеркивать в законодательстве пол граждан. За оба нововведения проголосовали 119 парламентариев.

Исключение слова «раса» из конституции было одним из лозунгов президентской кампании Франсуа Олланда — предшественника нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона — в 2012 году. Однако когда депутаты Левого фронта нижней палате французского парламента поддержали инициативу об удалении упоминаний расы во всем французском законодательстве в 2013 году, сенат не стал ее рассматривать.