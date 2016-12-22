СМИ сообщили о желании Трампа перекрасить «борт номер один» в триколор

Президент США Дональд Трамп решил изменить расцветку президентского авиалайнера (Air Force One) с бело-синей на бело-сине-красную, сообщает издание ​Axios.

По мнению главы государства, сейчас «борт номер один» имеет «расцветку Жаклин Кеннеди» (американские президенты летают на бело-синих самолетах уже 55 лет), он же хочет сделать его «более американским».Издание подчеркивает, что изменения расцветки могут вызвать трения с руководством ВВС США, к ведению которых относится борт номер один

Кроме того, ​Axios выяснило, что Трамп хочет внести некоторые изменения в обстановку президентского Boeing 757: так, он намерен расширить ванную, которая, на его взгляд, не достаточно широка.

Трамп уже не в первый раз хочет модернизировать лайнер главы государства. Так, в декабре в декабре 2017 года компания Boeing получила контракт на $23,6 млн чтобы заменить два из пяти холодильников самолета, которые работают с 1990 года. Однако в начале июля 2018 года ВВС США отменили этот контракт.



Президентский Boeing 757 вмещает 43 пассажира. В нем ​расположены спальня, ванная комната, столовая и конференц-зал.



