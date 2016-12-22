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Группа Тимченко заявила об отсутствии планов снизить долю в НОВАТЭКе
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Группа Тимченко заявила об отсутствии планов снизить долю в НОВАТЭКе
Бизнес, 21:03
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Группа Тимченко заявила об отсутствии планов снизить долю в НОВАТЭКе

«В настоящее время у группы нет планов по изменению доли участия в НОВАТЭКе», — заявил РБК представитель «Волга Груп», которая управляет активами Геннадия Тимченко.

Ранее в четверг, 12 июля, стало известно, что «Волга Груп» продала 19,16% НОВАТЭКа недавно созданной компании «Эна Инвест», сохранив за собой 4,33% газовой компании. «Эна Инвест», как и «Волга Груп», полностью подконтрольна Тимченко, поэтому доля бизнесмена в НОВАТЭКе не изменилась — ему по-прежнему принадлежит 23,49%, подчеркивается в сообщении газовой компании.

«Эна Инвест» приобрела этот пакет 5 июля за 464,84 млрд руб., указывает НОВАТЭК.

«Сделка по передаче 19,16% акций НОВАТЭКа на «Эна Инвест» совершена в рамках реструктуризации активов «Волга Груп», сказал РБК представитель группы, не уточнив деталей.

Тимченко — второй по размеру акционер НОВАТЭКа. Крупнейшая доля принадлежит предправления компании Леониду Михельсону — 24,76%. У французской Total — 18,9%, у «Газпрома» — 9,99%, остальные акции торгуются на бирже.

Теги: НОВАТЭК , Геннадий Тимченко
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