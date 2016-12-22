Россиянам позволили снимать мигрантов с учета по месту регистрации

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет россиянам, принимающим у себя иностранцев, самостоятельно снимать их с учета на своей жилплощади. Это следует из материалов в системе обеспечения законодательной деятельности.

Ранее россияне не могли снять с учета зарегистрированного у них иностранца. Их могли в том числе оштрафовать, если ​мигрант жил не по месту регистрации.

Как отмечается на сайте Госдумы, теперь основанием для снятия с миграционного учета и с учета по месту пребывания будет являться «факт убытия иностранца».

«Законом мы устанавливаем право граждан Российской Федерации снять мигранта с учета. Это защита свободы договора, защита права собственности и законных интересов российских граждан. Вместе с тем мы обеспечиваем надлежащий порядок контроля за иностранными гражданами», — заметила один из авторов инициативы, депутат Ирина Яровая.

По ее словам, ранее иностранца можно было снять с учета в случае его смерти, отъезда из страны, установления факта фиктивной регистрации либо регистрации мигранта в другом месте.