Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы мэра столицы

Мосгоризбирком (МГИК) зарегистрировал 12 июля четырех кандидатов на выборы мэра столицы 9 сентября. Первым был зарегистрирован действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующее решение приняли члены столичной избирательной комиссии в четверг, передает «Интерфакс».

Удостоверение зарегистрированного кандидата Собянина глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов передал руководителю его избирательного штаба Константину Ремчукову.

Кроме того, МГИК зарегистрировал еще трех кандидатов, которые преодолели муниципальный фильтр: выдвинутого партией «Справедливая Россия» Илью Свиридова (собрал 112 подписей депутатов), от ЛДПР — Михаила Дегтярева (115 подписей мундепов), кандидата от КПРФ Вадима Кумина (114).

Член МГИКа Рима Кузнецова заявила на заседании, что депутату Мосгордумы, основателю «СУ-155» Михаилу Балакину от партии «Союз горожан» отказали в регистрации. «Михаил Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110. Однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными. Таким образом, Балакиным представлено 109 действительных подписей», — сказала на заседании Кузнецова.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Избирательная кампания началась 9 июня. Чтобы зарегистрироваться кандидатом в мэры, необходимо собрать подписи 110 мундепов из трех четвертей районов Москвы. Самовыдвиженцам нужно предоставить 36 081 подпись избирателей. Мосгоризбирком 2 июля завершил прием документов на выдвижение кандидатуры на выборы.