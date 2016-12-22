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На Ямале ветерана не везли в больницу из-за нежелания портить статистику
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На Ямале ветерана не везли в больницу из-за нежелания портить статистику
Общество, 17:16
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На Ямале ветерана не везли в больницу из-за нежелания портить статистику

Врачи скорой помощи в Новом Уренгое отказывались госпитализировать 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Николенко, чтобы не испортить статистику смертности. К такому выводу пришла прокуратура ЯНАО.

Как сообщалось ранее, родные больного почти пять часов уговаривали врачей помочь ему. Николенко стало плохо рано утром 27 июня. Накануне его выписали из больницы. Прибывшие на вызов фельдшеры скорой, узнав диагноз и возраст ветерана, отказались везти его в больницу. По телефону станции скорой родным сообщили, что «чтобы больной умер у них в машине, им не нужно». Скорая забрала ветерана с третьей попытки, взяв с родственников расписку о том, что они не будут предъявлять претензий.

«Причиной принятия решения об отказе в медицинской эвакуации послужило стремление занизить рейтинговый показатель «смертность в присутствии бригады СМП» в ведомственной статистической отчетности», — подтвердила проверка прокуратуры.

Отказ в госпитализации был согласован с и.о. главврача станции, подчеркивается в сообщении. Фельдшерам и и.о. главврача предложили уволиться по собственному желанию, что они и сделали.

Как сообщили РБК в Новоуренгойской станции скорой медицинской помощи, главврач с июня в отпуске. Его обязанности исполняет Татьяна Ярмак. РБК не удалось оперативно связаться с ней.

Оба фельдшера бригады скорой уволены, подтвердили РБК в департаменте здравоохранения ЯНАО. В отношении старшего врача и медсестры по приему вызовов начата служебная проверка.

Власти не планируют массовые проверки в других медучреждениях, «так как данный случай не характерен для системы здравоохранения Ямала», заверили в департаменте. При нарушении прав пациентов в департаменте рекомендовали звонить на горячую линию и писать жалобы.

Следственный комитет также выясняет состав преступления, сообщила РБК пресс-секретарь СУ СК по ЯНАО Елена Демьянова. По ее словам, к проверке подключилась полиция.

«Опрошены сотрудники службы скорой помощи, изучена медицинская документация, в том числе регламенты, которыми руководствуются врачи. Следователь встретилась с родственниками и установила обстоятельства того дня», — уточнили в СК.

Теги: здравоохранение , ветераны , Великая Отечественная война , скорая помощь
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