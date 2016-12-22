Община Киевского патриархата заставила верующих УПЦ пасти коров отдельно

В украинском селе Бадовка (Ровенская область) сторонники Киевского патриархата потребовали от верующих Украинской православной церкви Московского патриархата пасти коров отдельно от общего стада. Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов.

По словам местных жителей, Ровенский суд 11 июля предписал верующим УПЦ КП освободить храм, который они самовольно заняли.

Тем не менее одна из прихожанок УПЦ рассказала, что их община на этой неделе получила письмо от исполнительной службы Острожского района о приостановлении выселения сторонников Киевского патриархата. В письме говорилось, что сотрудники службы ждут комментариев от суда по механизму исполнения предписания.

Она добавила, что сторонники УПЦ КП не получили данное оповещение и собрались на улице, ожидая исполнения предписания суда. Когда этого не произошло, они составили бумагу, в которой запрещают верующим УПЦ пасти коров в общем стаде.