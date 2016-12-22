Рада утвердила соглашение с Нидерландами о расследовании крушения MH17

Верховная рада приняла закон, который утвердил соглашение с Нидерландами о взаимодействии при расследовании преступлений, связанных с крушением Boeing 777 Malaysia Airlines, он же рейс MH17. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В соответствии с соглашением компетентные органы Украины и Нидерландов будут регулировать совместные действия на голландской территории по преследованию и осуждению лиц, причастных к авиакатастрофе. За ратификацию проголосовал 241 депутат.

По данным телеканала «112 Украина», который вел трансляцию заседания, с украинской стороны уполномоченным органом стала Генпрокуратура и Минюст, а с голландской стороны — министр безопасности и юстиции.

Таким образом, две страны имеют право запрашивать и передавать уголовное производство в случае преследования какого-либо лица, связанного с катастрофой. Украинская сторона может применять меры до того, как решение об исполнении наказания будет принято.

1 июля Совбез Нидерландов заявил о завершении расследования катастрофы Boeing 777 Malaysia Airlines.

Ранее голландские власти заявили, что будут считать Россию ответственной «за ее роль» в крушении рейса MH17 над Донбассом. В конце мая власти ЕС и руководство НАТО также признали Россию ответственной за авиакатастрофу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на обвинения, что голландское расследование носит предвзятый и односторонний характер.