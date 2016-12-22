Гендиректор «Аэрофлота» заявил о запрете дефибрилляторов на борту

На борту самолетов «Аэрофлота» не будут использоваться дефибрилляторы, однако другие средства экстренной медицинской помощи будут применяться экипажем в случае необходимости. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев на встрече с депутатами в Госдуме, сообщает «Интерфакс».

«Хочу сразу сказать, что дефибрилляторы нам запретили, потому что на борту их применять нельзя. Но все остальное мы запросили и ждем ответ от Минздрава», — сказал Савельев.

Он отметил, что на борту самолетов находятся три аптечки, предназначенные для оказания первой помощи, для экстренных ситуаций и для врачей, которые могут находиться в салоне. Также бортпроводницы и бортпроводники учатся принимать роды во время полета.

В марте самолет «Аэрофлота» рейса Москва — Владивосток совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за плохого самочувствия пассажира. В феврале по этой же причине вынужденную посадку совершил самолет «Аэрофлота», следовавший из Еревана в Москву.