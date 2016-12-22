Жена рассказала о нападении в Лондоне на экс-посла Великобритании в США

Бывшего посла Великобритании в США и ФРГ Кристофера Мейера госпитализировали после нападения на него двух человек в лондонском метро на станции «Виктория». Об этом сообщает The Times.

74-летний дипломат в данный момент находится в больнице Сент-Мэри в Паддингтоне с травмой левого глаза, носа и губы. Как рассказала жена Мейера, он выглядит, «будто побывал в зоне боевых действий». The Times также опубликовала фото экс-посла из больницы, на котором все его лицо в крови.

Нападение на экс-посла произошло за день до официального визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. По данным газеты, Мейер должен был принять участие в нескольких телевизионных интервью, чтобы обсудить предстоящий визит американского лидера.

«Сначала я думала, что нападение было политически мотивированным. Он самоуверенный, и иногда люди имеют разные мнения, но полиция сказала мне, что, по их мнению, напавшие захотели просто ограбить его, — заявила Мейер.

Она добавила, что полиция уже арестовала напавших мужчину и женщину.

The Guardian отмечает, что инцидент произошел 11 июля. Британская транспортная полиция заявила, что офицеры были вызваны на станцию в районе обеда, после сообщений о том, что напали на мужчину в возрасте приблизительно 70 лет.

Дипломатическая карьера Кристофера Мейера началась в 1966 году. Первые годы в качестве дипломата он провел в СССР и Испании. Также он был назначен послом в ФРГ в 1997 году, потом его перевели в США, где он работал до 2003 года.