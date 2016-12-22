«Ростех» и «Цитадель» вложат 4 млрд руб. в информационную безопасность

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и компания «Цитадель» вложат более 4 млрд руб. в разработку гражданских ИТ-продуктов на базе военных разработок в области информационной безопасности. Для этого они создали совместную компанию «Криптонит», говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.

«Очевидно, что российские военные разработки в области информационной безопасности имеют большой потенциал для гражданского применения. В том числе речь идет и о высокотехнологичном экспорте», — заявил индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации Сергей Сахненко.

Новая компания будет заниматься криптографией и квантовыми вычислениями, машинным обучением и хранилищем больших данных, безопасностью на основе технологии блокчейн, а также телекоммуникационными стандартами и их безопасностью.

При этом основной задачей станет привлечение инвестиций для коммерциализации наработок оборонной промышленности и развитие области информационной безопасности и работы с большими данными в России.

«Криптонит» будет базироваться на территории концерна «Автоматика». Для этого часть его помещений в Москве будет полностью реконструирована.

В декабре 2017 года «Ростех» и Национальная компьютерная корпорация (НКК) начали работать над системой хранения данных, рассчитанной на петабайты данных. Со стороны «Ростеха» проект, который предназначен для реализации «закона Яровой», осуществляет «Автоматика».