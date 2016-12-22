«Роснефть» прокомментировала отказ Лондона выдать бывшего вице-президента

В «Роснефти» назвали политически мотивированным решение Вестминстерского магистратского суда, который отказался экстрадировать в Россию бывшего вице-президента «Роснефти» Андрея Вотинова. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.



«Роснефть» предпринимает все меры по защите интересов наших акционеров (среди которых, кстати, британская BP), в том числе от коррупционных проявлений и противоправных действий, наносящих ущерб предприятиям компании», — говорится в сообщении «Роснефти». Решение Вестминстерского суда было вынесено 28 июня.

В компании отметили, что служба безопасности находится в контакте с правоохранительными органами и работает над выявлением фактов коррупции, мошенничества и хищений. В «Роснефти» отметили, что с сентября 2015 года по февраль 2017 года по материалам компании было возбуждено уголовное дело против бывшего генерального директора Туапсинского НПЗ Александра Кирьянова и вице-президента «Роснефти» Андрея Вотинова. Кроме того, ведется расследование уголовного дела после хищения средств Туапсинского НПЗ с помощью передачи принадлежащей Вотинову и его «подельнику» фирме ООО «ГК «Все люди равны» здания завода и земельного участка, которые данная компания сдавала НПЗ в аренду. Кроме того, было зафиксировано хищение во время строительства и демонтажа объектов НПЗ. По этим фактам также были возбуждены уголовные дела.



«Все дела рассмотрены судами, вина обвиняемых установлена, ущерб, нанесенный Вотиновым и другими фигурантами дел, возмещен ими полностью», — говорится в сообщении «Роснефти». По данным компании, в общей сложности по всем искам было выплачено 12,1 млрд руб. и новые уголовные дела не возбуждались.

«О возмещении ущерба и отсутствии материальных претензий к фигурантам данных дел «Роснефть» проинформировала правоохранительные органы. В связи с чем отсутствует сам предмет рассмотрения Вестминстерским магистратским судом», — отмечается в сообщении. По мнению компании, решение суда было политически мотивировано и было основано на «лжепредложениях», которые были представлены «единственным экспертом по России — политологом Ричардом Саквой, известным как карманный публицист Михаила Ходорковского».

По мнению «Роснефти», свидетельства данного политолога «изобилуют нелепостями, фантазиями и фактическими ошибками». Текст решения суда в «Роснефти» назвали «публицистическим документом», который «по смыслу и стилю воспроизводит антироссийскую истерию, наблюдаемую в британских медиа». В «Роснефти» отметили, что примут решение по «поводу необходимости юридической реакции на вердикт Вестминстерского магистратского суда».

«То, что «дело ЮКОСа» является хрестоматийным примером разграбления бизнеса и отъема частной собственности в пользу отдельных лиц, близких Кремлю, давно стало общепризнанной точкой зрения. Так что это мнение отнюдь не только Саквы. Михаил Ходорковский не следит за событиями вокруг «Роснефти», — заявил РБК представитель Ходорковского Максим Дбар.​

По делу о хищении у «Роснефти» также проходили директор завода Александр Кирьянов, который в 2016 году был арестован в Вене, и совладелец Кубаньторгбанка и строительной компании «Гравитон» Александр Ярчук.

