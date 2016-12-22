В Киеве аварийно сел летевший в Анталью самолет

В киевском аэропорту Борисполь самолет авиакомпании Anda Air, который выполнял рейс Киев — Анталья, совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ​пресс-служба туроператора Join UP! , заказ которой выполняла авиакомпания.

Самолет с туристами вылетел из аэропорта в Жулянах. Аварийную посадку пришлось совершить из-за попадания птицы в двигатель. Посадка выполнена успешно.

Предварительно рейс Киев — Анталья перенесен на 14:30 (совпадает с московским) после технического осмотра воздушного судна.

Из-за инцидента перенесут часть рейсов: SSV2086 Анталья — Винница вылетит в 17:30, SSV2085 Винница — Анталья — в 21:00, SSV2078 Анталья — Кривой Рог — в 00.30 12 июля, SSV2077 Кривой Рог — Анталья в 03:55 12 июля, а SSV 2262 Анталья — Киев — в 07:40 в четверг.

Как сообщает Join UP! , пассажирам рейсов Анталья — Винница, Анталья — Кривой Рог и Анталья — Киев предложили проживание и питание в отелях за счет компании. Туроператор готов выплатить компенсацию при обращении.