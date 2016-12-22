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В Германии неонацистку Чепе приговорили к пожизненному заключению
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В Германии неонацистку Чепе приговорили к пожизненному заключению
Общество, 11 июл, 15:30
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В Германии неонацистку Чепе приговорили к пожизненному заключению

Высший земельный суд в Мюнхене приговорил к пожизненному заключению обвиняемую по делу ультраправой группировки «Национал-социалистическое подполье» (Nationalsozialistischer Untergrund) Беату Чепе. Она признана виновной в причастности к убийству десяти человек. Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.

Защитники Чепе планируют подать апелляцию на решение суда. Процесс над Чепе продолжался более пяти лет. Суд указал на особую тяжесть совершенных ею преступлений, что делает практически невозможным досрочное освобождение после 15 лет заключения, отмечает Bayerischer Rundfunk. Также осуждены еще четыре человека. Они получили от 2,5 до 10 лет за пособничество и подстрекательство.

По данным Bayerischer Rundfunk, официально годом основания NSU считается 1998-й. Изначально группировка состояла из трех человек: Беаты Чепе, Уве Мундлоза и Уве Бенхардта. Оба мужчины покончили с собой 4 ноября 2011 года. На счету группировки убийство девяти мигрантов — восьмерых турок, одного грека и одной сотрудницы полиции, а также серия ограблений и другие преступления.

Теги: неонацисты , Германия , Мюнхен , Убийство
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