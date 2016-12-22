В Екатеринбурге начали проверку угроз многодетной матери из-за долга мужа

Следователи в Екатеринбурге начали проверку по факту угроз, которые поступили в адрес матери троих детей из-за кредитных долгов ее мужа. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Свердловской области.

В начале июля неустановленные лица начали угрожать жительнице Екатеринбурга на ее странице в социальной сети. Угрозы были связаны с наличием у ее мужа просроченного долга по кредитному договору. В связи с тем, что в этой ситуации могут пострадать интересы воспитывающихся в семье трех малолетних детей, следователи вместе с сотрудниками полиции пытаются установить, от кого именно поступили угрозы.

Предварительно установлено, что в 2013 и 2014 годах супруг указанной женщины взял кредиты в одном из банков, но позже не смог выплачивать их, поскольку потерял работу. В дальнейшем банк передал право требования долга иным лицам.