Дело Дионисия Золотова о хищении ₽80 млн у сокамерника направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против заключенного СИЗО № 5 и направила дело в суд. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, в феврале—марте 2017 года заключенный при помощи сообщников убедил одного из сокамерников, что решит вопрос об изменении ему меры пресечения и о смягчении обвинения. В качестве вознаграждения для должностных лиц правоохранительных органов он потребовал 80 млн руб. Однако заключенный и его сообщники не имели возможности и намерения передавать кому-либо эту сумму. Полученные деньги похитили. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В сообщении Генпрокуратуры имена фигурантов дела не раскрываются, но информированные источники заявили «Интерфаксу», что речь идет о «решальщике» Дионисии Золотове, а жертвой его мошенничества стал ныне покойный топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Евдокимов. Информацию о том, что обвиняемый по данному делу — Дионисий Золотов, подтвердил ТАСС.

Исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова заключили под стражу в декабре 2016 года по обвинению в хищении имущества ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» на 200 млн руб. через ряд аффилированных организаций. Свою вину он не признал. Тело Евдокимова с тремя колото-резаными ранениями обнаружили 18 марта 2017 года в камере следственного изолятора. Изначально сообщалось, что это было самоубийство. Позже Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по ст. 105 УК (убийство).

Как сообщала «Новая газета» со ссылкой на источники в ФСБ, по данным управления «М» ФСБ, Евдокимов незадолго до смерти познакомился в камере с неким Дионисием Золотовым (Денис Тумаркин), который пообещал ему через связи добиться переквалификации уголовного дела и перевода под домашний арест. За это Золотов попросил у него сначала 50 млн руб., а потом еще 30 млн руб. Деньги передавали через жену Евдокимова. Через неделю после передачи Евдокимову сообщили, что его переводят в СИЗО, где у него не будет телефонной связи, где впоследствии его и нашли мертвым.