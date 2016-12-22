За ЧМ на странички футболистов сборной России подписались 2,4 млн человек

За время чемпионата мира по футболу на игроков сборной России подписались в соцсетях более 2,4 млн человек. Об этом говорится в исследовании на основе данных онлайн-платформы HYPEMETER 2018, которое есть у РБК.

За время выступления российской команды ее игроки увеличили свою популярность в соцсетях и «стали приближаться к популярным блогерам». Лидирует нападающий сборной и ФК «Зенит» Артем Дзюба, который прибавил 820 541 подписчика (все в Instagram), увеличив их число с 177 041 почти до миллиона (999 тыс.). Второе место занял полузащитник Денис Черышев. На него подписались 457 784 подписчика (449 737 в Instagram, 8046 — в Twitter). Замкнул тройку лидеров Федор Смолов, который смог занести в свой актив 318 505 подписчиков (в Instagram — 316 187, в Twitter — 2318).

Далее следует ​Александр Головин, набравший 308 729 фолловеров (в Instagram). Пятое место занял Марио Фернандес, у которого число подписчиков выросло на 135 363 человека (в Instagram).

Самые популярные посты оказались также у Артема Дзюбы (пост и селфи с вратарем сборной Игорем Акинфеевым набрали более 545 тыс. лайков). На втором месте по популярности фото Дениса Черышева и Марио Фернандеса (351 тыс. лайков). Тройку замкнул Федор Смолов с братьями Миранчуками после победы над командой Испании (226 тыс. лайков).

Увеличилось число подписчиков и у аккаунтов сборной — почти на 709 тыс. человек (в Instagram — 464 403, в Facebook — 100 628, в Twitter — 23 935, во «ВКонтакте» — 101 551 и на YouTube — 18 380).

HYPEMETER — платформа для сбора данных и оценки активности в социальных сетях всех сборных, участвующих в чемпионате, и всех игроков. Это совместный проект телеканала «Матч ТВ» и компании Sellout Sport System. Ресурс анализирует публикации всех футболистов сборных, участвовавших в ЧМ, в Facebook, Instagram, Twitter, VК и YouTube.