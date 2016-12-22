Шойгу заявил о провале гибридной войны Запада в Крыму

Гибридная война Запада против России, успехом которой являлись события в Киеве зимой 2013–2014 годов, провалилась в Крыму, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

Он отметил, что методы гибридной войны начали применяться накануне свержения президента Украины Виктора Януковича и были реализованы во время «государственного переворота» в феврале 2014 года в Киеве, который провели «националистические боевики». «Мы просто не предоставили нашим зарубежным партнерам возможность применить эти методы на практике в Крыму», — сказал Шойгу.

По его словам, это удалось благодаря тому, что в Крыму «был проведен референдум, в котором население свободно решило покинуть Украину и воссоединиться с Россией». Шойгу подчеркнул, что в Косово, которое, по его словам, образовалось после распада Югославии в результате одной из гибридных войн Запада, референдума, напротив, не проводилось.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года, вслед за событиями в Киеве в феврале того же года. Украина не признает результаты голосования и считает нахождение полуострова под российским контролем «оккупацией» и «агрессией».