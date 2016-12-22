Шойгу исключил возможность конфликта России и Украины

Прямое столкновение России и Украины невозможно, заявил министр обороны Сергей Шойгу ​в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

Комментируя невыполнение Киевом минских соглашений, глава оборонного ведомства отметил, что украинская сторона пытается необоснованно обвинить Россию в агрессивных действиях, чтобы использовать это как предлог для отказа от переговоров с ДНР и ЛНР. Российская сторона никак не замешана в конфликте, она только «подталкивает» Киев к выполнению договоренностей. «Я считаю, что возможность прямой конфронтации между Россией и Украиной невозможна. Мы разделяем те же корни, вместе мы испытали самые сложные испытания, и мы боролись плечом к плечу, чтобы защитить нашу свободу во Второй мировой войне», — сказал Шойгу.

Он добавил, что родственники его матери жили на Украине, а сам он был крещен в Луганской области, в городе Стаханове. «Я убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места для взаимной конфронтации и вражды», — подчеркнул Шойгу.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после свержения президента Виктора Януковича. В ответ на это в ряде регионов страны выдвигались требования о федерализации страны, а после начала силовой операции в Донбассе на их территории были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики, объявившие о независимости в мае того же года. Киев обвиняет Москву в вооруженной поддержке этих образований, а после принятия закона о реинтеграции Донбасса (вступил в силу в феврале 2018 года) напрямую обвинил Россию в агрессии и ответственности за все жертвы и разрушения в регионе. Москва участие в конфликте отрицает.