В Иране при столкновении автобуса с бензовозом погибли 27 человек
Общество, 10:36
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В Иране при столкновении автобуса с бензовозом погибли 27 человек
При столкновении автобуса с перевозившей топливо автоцистерной в городе Сенендедж на западе Ирана погибли не менее 27 человек. Об этом сообщает агентство Mehr.
По данным полиции, инцидент произошел на въезде в город. Один из выживших в аварии водителей автобуса заявил, что он остановился, чтобы подобрать пассажиров, когда внезапно появился бензовоз и врезался в автобус, после чего оба транспортных средства загорелись. По данным Iran Front Page, водитель бензовоза также погиб.
Как сообщает агентство Tasnim, по предварительной версии, бензовоз перевозил на 10 т топлива больше, чем это допускается правилами техники безопасности. В провинции Курдистан и Гилян объявили трехдневный траур по погибшим.