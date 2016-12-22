СМИ узнали об угрозе Индии от покупки Пакистаном российских Су-35

Возможная покупка Пакистаном российских истребителей-бомбардировщиков Су-35 может представлять угрозу для безопасности Индии. Об этом сообщает ​Tribune India со ссылкой на экспертов.

По их мнению, возможная покупка российских машин может серьезно усилить пакистанские ВВС, в то время как напряженность между Исламабадом и Дели остается. На данный момент Пакистан имеет на вооружении разнообразные устаревшие западные и китайские самолеты (разработаны и производились с 1960-х годов): французские Mirage III, американские F-104 и F-86, китайские копии МиГ-19 и других советских машин.

В то же время Пакистан намерен обновить авиапарк своих ВВС. Так, еще в 2016 году Исламабад договорился о покупке американских F-16. Потенциальный противник Пакистана — Индия, наоборот, является покупателем в основном российского оружия.