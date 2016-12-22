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Россия уступила Украине в рейтинге инновационности
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Россия уступила Украине в рейтинге инновационности
Общество, 21:58
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Россия уступила Украине в рейтинге инновационности

Эксперты Всемирной организации интеллектуальной собственности опубликовали глобальный рейтинг инноваций. Россия заняла в нем 46-е место, опустившись на одну позицию по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте рейтинга.

В докладе оценивается ситуация в области инноваций в 126 странах по различным показателям, в частности, по общему состоянию экономики, мерам по защите интеллектуальной собственности, расходам на образование и науку, количеству научных публикаций и разработок приложений для смартфонов​, уровню коррупции, отсутствию препятствий для ведения бизнеса. На 45-месте оказался Вьетнам, на 47-м — Чили. Украина поднялась с 50-го на 43-е место.

В прошлом году Россия занимала 45-е место.

Россия поднялась в рейтинге паспортов по свободе передвижения
Общество

В пятерку наиболее эффективно использующих инновации стран вошли Швейцария, Нидерланды, Швеция, Великобритания и Сингапур. США заняли шестое место.

Теги: Рейтинг , инновации
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