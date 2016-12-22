ЕСПЧ обязал Россию выплатить по €37 тыс. осужденным за убийство военных

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение прав Дени Абдулкадырова и Албека Дахтарова, приговоренных в России в 2004 году к 25 годам лишения свободы за убийство нескольких человек, в том числе полицейских и военных, и постановил выплатить каждому из них по €37 тыс. (более 2,6 млн руб.) в качестве компенсации. Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

В нем говорится, что Абдулкадырова и Дахтарова задержали в Грозном в сентябре 2002 года, при этом необходимые рапорты были составлены спустя пять дней после задержания. По словам осужденных, все это время на них оказывали давление и в результате заставили признаться в участии в незаконной вооруженной группировке в Грозном и убийстве нескольких людей.

Они заявили, что их избивали, в том числе резиновыми дубинками, применяли электрошок и угрожали изнасилованием.

Абдулкадыров в своем иске потребовал компенсацию в размере €855 тыс., а Дахтаров — €342 тыс. Россия в свою очередь назвала запрошенные ими суммы необоснованными.

В ЕСПЧ признали, что с осужденными плохо обращались в полиции, а расследование уголовного дела против них было несправедливым. Суд также установил, что Абдулкадыров и Дахтаров подверглись пыткам. Каждому из них Россия обязана выплатить по €37 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб и €4,15 тыс. за расходы во время рассмотрения дела.