Скворцова рассказала о возможном увеличении жизни человека до 120 лет

Продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120 лет. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.

«Потенциал вообще жизни человека — он достаточно велик. По самым скромным оценкам, не менее 120 лет человек может жить, в том случае, если он сам не укорачивает себе жизнь и если обстоятельства не укорачивают ему жизнь», — сказала глава Минздрава.

В мае Скворцова говорила о возможности продления периода детства человека до 30 лет. «Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 1960-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25–30 лет», — сказала Скворцова, отметив, что тенденция существует во всем мире.

Также министр здравоохранения рассказывала, какие меры нужно принять, чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни в России до 80 лет. Скворцова отметила, что культура здорового образа жизни должна прививаться в детских садах, школах, колледжах и университетах. Еще одной мерой является «скрининг здоровья» — диспансеризация и профилактические осмотры. Третье направление для увеличения продолжительности жизни — повышение качества медпомощи и ее доступности.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал новый майский указ, где определены 12 приоритетных для страны проектов, в том числе увеличение продолжительности жизни до 78 лет.

