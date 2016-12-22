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В Петербурге умер математик Андрей Суслин
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В Петербурге умер математик Андрей Суслин
Общество, 19:46
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В Петербурге умер математик Андрей Суслин
Андрей Суслин (Фото: mathsoc.spb.ru)

Математик Андрей Суслин скончался в Петербурге на 68-м году, сообщается на сайте Санкт-Петербургского математического общества.

«10 июля 2018 года скончался выдающийся математик-алгебраист, создавший в России школу алгебраической К-теории и теории мотивов, Андрей Александрович Суслин», — говорится в сообщении. Причина смерти и дата похорон не уточняются.

Информацию о смерти математика подтвердил РБК его племянник Федор Петров.

Суслин родился в 1950 году. Он закончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), в 1977 году стал доктором физико-математических наук. Суслин работал преподавателем в школе-интернате при ЛГУ и Ленинградском отделении математического института им. В.А.Стеклова.

В 1976 году математик доказал гипотезу Серра, за что его наградили премией Санкт-Петербургского математического общества. С 1994 года он стал профессором в Северо-Западном университете в американском штате Иллинойс. В 2000 году стал лауреатом премии Коула, которая присуждается Американским математическим обществом.

Теги: математик , Санкт-Петербург , скончался
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