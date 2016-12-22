Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз из Белоруссии из-за диабротики

Поставки продукции из Белоруссии в Россию могут быть временно приостановлены из-за обнаружения на белорусской территории западного кукурузного жука, он же жук диабротика, сообщается на сайте Россельхознадзора.

«В случае непринятия белорусской стороной эффективных фитосанитарных мер Россельхознадзор оставляет за собой право на введение временных ограничений в отношении продукции, транспортных средств, упаковки и тары, поступающих с территории Белоруссии или следующих через ее территорию в Россию», — отметили в Россельхознадзоре.

Там рассказали, что, по данным на 1 января 2018 года, на территории Белоруссии выявили отсутствующего в странах Евразийского экономического союза западного кукурузного жука или жука диабротику. В связи с этим белорусская сторона установила несколько карантинных фитосанитарных зон. «Россельхознадзор получил указанную информацию в июле 2018 года», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что жук диабротика питается только кукурузой и представляет угрозу для посевов в южных регионах России — Краснодарском крае, Ставрополье, Астраханской и Волгоградской областях, а также Кабардино-Балкарской Республике.

«Экономический ущерб от потери урожая кукурузы может составить 950 млн руб. в год. Занос жука на территорию Российской Федерации возможен наземным транспортом, с продукцией, тарой и упаковкой», — уточнили в Россельхознадзоре.

В ведомстве обратились к Белоруссии с просьбой принять меры, чтобы обеспечить безопасность поставляемой в Россию продукции от вредителя.