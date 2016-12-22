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Суд арестовал замдекана юрфака МГУ на два месяца по делу о мошенничестве
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Суд арестовал замдекана юрфака МГУ на два месяца по делу о мошенничестве
Общество, 17:39
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Суд арестовал замдекана юрфака МГУ на два месяца по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы арестовал главу кафедры криминологии и уголовного права юридического факультета МГУ и члена советов при ГУ МВД по Москве и Мособлсуде Владимира Степанова-Егиянца по подозрению в мошенничестве, сообщает корреспондент РБК.

Степанова-Егиянца обвиняют в том, что он в составе группы лиц вывел из состава учредителей коммерческой организации ОАО «Автофинанс» одного из его членов, после чего похитил его имущество. Сообщалось, что ущерб от действий замдекана МГУ составил более 25 млн руб. Следствие уточняло, что эта сумма может составлять 39 млн руб. Ранее на заседании суда был зачитан рапорт сотрудника МВД, в котором говорилось, что речь идет о мошенничестве со зданием гостиницы «Холидей Инн».

МВД попросило арестовать замдекана юрфака МГУ за «рейдерский захват»
Общество

При этом защита Степанова-Егиянца заявила, что информация о махинациях со зданием отеля не имеет отношения к уголовному делу, в рамках которого следствие попросило арестовать замдекана юрфака МГУ.

Про задержание Степанова-Егиянца в субботу, 7 июля, сообщил портал Znak.com. Издание не уточнило деталей, рассказав, что такие действия проводились в рамках дела о «рейдерском захвате».

Теги: МГУ , арест , мошенничествво
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