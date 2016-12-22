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В Германии запретили деятельность группировки Osmanen Germania
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В Германии запретили деятельность группировки Osmanen Germania
Общество, 14:38
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В Германии запретили деятельность группировки Osmanen Germania

МВД Германии запретило группировку байкеров и рокеров Osmanen Germania, в которую входят преимущественно выходцы из Турции. Об это говорится в сообщении ведомства.

Решение принято после обысков в филиалах организации в землях Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртенберг, Бавария и Гессен в рамках расследования, которое полиция ведет с марта 2018 года. Члены группировки обвиняются в экстремизме, а также покушениях на убийства.

«Еще раз немецкое правительство и власти земель показали, что они решительно борются со всеми проявлениями организованной преступности в Германии, включая такие группы, как Osmanen Germania, чьи члены совершают серьезные преступления. Они не могут ожидать от нас никакого снисхождения», — приводит пресс-служба МВД Германии ​слова главы ведомства Хорста Зеехофера.

Как пишет Deutsche Welle, немецкие власти подозревают Osmanen Germania в связях с турецкими властями. По данным полиции, группировка спонсируется правящей в Турции Партией справедливости и развития (ПСР). Osmanen Germania основана в 2014 году как рок-группа во Франкфурте. К 2015 году она оформилась как организация боксеров с филиалами в нескольких немецких землях, хотя к боксу не имеет никакого отношения, кроме того что ее учредителем был немецкий боксер турецкого происхождения Мехмет Баджи. По данным газеты, сейчас группировка объединяет боксеров, рокеров и байкерский клуб.

Теги: байкеры , Германия , группировка , запрет , турки
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