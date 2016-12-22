СМИ узнали о переговорах «Валенсии» по трансферу игрока сборной России

Нейроинтерфейсы: реальный телекинез, искусственная сетчатка и игры

Туск посоветовал Трампу уважать немногочисленных союзников

В Германии запретили деятельность группировки Osmanen Germania

Грани реальности: три проекта, которые расширяют пределы блокчейна

Тренера сборной Аргентины перевели в молодежку

Какие коллекции модные бренды приурочили к чемпионату мира по футболу

Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота?

МВД возбудило дело против бывших топ-менеджеров «ВЭБ-лизинга»

Акции-чемпионы: «Пентакампеоны» и Уругвай уступили Европе, но не на рынке

Гендиректора «Брянсксельмаша» задержали в Гомеле по делу о коррупции

«Западают в душу»: писатель Сергей Кумыш — о трех итальянских городах

Курс евро на 11 июля

EUR ЦБ: 73,35 (-0,59)

Курс доллара на 11 июля

USD ЦБ: 62,44 (-0,39)

Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения «Зимней вишни»

Две крупные японские нефтяные компании заявили о слиянии

Песков сообщил о назначении Пескова представителем Путина по технологиям

Песков отказался комментировать видео с восхваляющим Украину футболистом

Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ

Помощник Путина предложил узаконить статус волонтеров-поисковиков

Актер Джордж Клуни попал в ДТП на острове Сардиния

Вклады клиентов банка «Советский» перейдут в МКБ

В Петербурге нарисовали новые граффити с Черчесовым поверх закрашенных

В Кремле понадеялись на «просветление» Британии после ухода Джонсона

Роспотребнадзор посоветовал покупать фрукты и овощи у опрятных продавцов

Госдума возложила на РАН задачи по популяризации науки и техники

Малыш на 180 миллионов: кто выведет Францию в финал чемпионата мира

Кто выйдет в полуфинал ЧМ-2018 — прогноз математика

Кремль отреагировал на сравнение российских властей с мафией

Из сейфа постояльца отеля Marriott похитили более 22 млн руб.