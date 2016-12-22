Гендиректора «Брянсксельмаша» задержали в Гомеле по делу о коррупции

В Гомеле задержали гендиректора российского-белорусского предприятия «Брянсксельмаш» по делу о коррупции. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии.
С поличным задержаны глава СП, получавший взятку, и взяткодатель. Оба были арестованы и дали показания и признали вину. По материалам дела, заместитель гендиректора Гомельского завода литья и нормалей совместно с начальником отдела предприятия организовал закупку у одного из поставщиков комплектующих для нужд завода. За благоприятное решение вопроса гендиректор предприятия-поставщика передал им взятку в размере 1 млн руб.
Агентство БелТА со ссылкой на официального представителя СК республики Юлию Гончарову сообщает, что задержанным является гендиректор «Брянсксельмаша» Валерий Сулеев.
В феврале КГБ республики задержал помощника президента Александра Лукашенко Сергея Ровнейко по подозрению в получении взятки. В июне были задержаны еще несколько высокопоставленных белорусских чиновников.