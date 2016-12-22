ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,94 62,16 EUR Нал. 73,83 72,93 USD Бирж. 62,56 +0,07 EUR Бирж. 73,24 -0,21 USD ЦБ. 62,44 -0,39 EUR ЦБ. 73,35 -0,59 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6347,10 -368,90 IMOEX 2375,85 +0,11% RTSI 1196,76 +0,30% Brent 78,99 +1,33% DJIA 24776,59 +1,31% Nasdaq 7756,20 +0,88%
Гендиректора «Брянсксельмаша» задержали в Гомеле по делу о коррупции
Лента новостей
Туск посоветовал Трампу уважать немногочисленных союзников 14:41, Политика В Германии запретили деятельность группировки Osmanen Germania 14:38, Общество Грани реальности: три проекта, которые расширяют пределы блокчейна 14:34, Крипто Тренера сборной Аргентины перевели в молодежку 14:17, Спорт Какие коллекции модные бренды приурочили к чемпионату мира по футболу 14:11, Спецпроект РБК PINK Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 14:10, Спецпроект РБК Спорт МВД возбудило дело против бывших топ-менеджеров «ВЭБ-лизинга» 14:02, Общество Акции-чемпионы: «Пентакампеоны» и Уругвай уступили Европе, но не на рынке 13:57, Quote Гендиректора «Брянсксельмаша» задержали в Гомеле по делу о коррупции 13:51, Бизнес «Западают в душу»: писатель Сергей Кумыш — о трех итальянских городах 13:48, Стиль Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения «Зимней вишни» 13:41, Общество Две крупные японские нефтяные компании заявили о слиянии 13:33, Бизнес Песков сообщил о назначении Пескова представителем Путина по технологиям 13:27, Политика Песков отказался комментировать видео с восхваляющим Украину футболистом 13:20, Общество Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 13:20, РБК и Сбербанк Помощник Путина предложил узаконить статус волонтеров-поисковиков 13:19, Общество Актер Джордж Клуни попал в ДТП на острове Сардиния 13:17, Общество Вклады клиентов банка «Советский» перейдут в МКБ 13:09, Финансы В Петербурге нарисовали новые граффити с Черчесовым поверх закрашенных 13:09, Общество В Кремле понадеялись на «просветление» Британии после ухода Джонсона 13:06, Политика Роспотребнадзор посоветовал покупать фрукты и овощи у опрятных продавцов 13:04, Экономика Госдума возложила на РАН задачи по популяризации науки и техники 13:01, Политика Малыш на 180 миллионов: кто выведет Францию в финал чемпионата мира 12:58, Спорт Кто выйдет в полуфинал ЧМ-2018 — прогноз математика 12:57, Спецпроект РБК Спорт Кремль отреагировал на сравнение российских властей с мафией 12:50, Политика Из сейфа постояльца отеля Marriott похитили более 22 млн руб. 12:48, Общество
Гендиректора «Брянсксельмаша» задержали в Гомеле по делу о коррупции
Бизнес, 13:51
0
Гендиректора «Брянсксельмаша» задержали в Гомеле по делу о коррупции

В Гомеле задержали гендиректора российского-белорусского предприятия «Брянсксельмаш» по делу о коррупции. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии.

С поличным задержаны глава СП, получавший взятку, и взяткодатель. Оба были арестованы и дали показания и признали вину. По материалам дела, заместитель гендиректора Гомельского завода литья и нормалей совместно с начальником отдела предприятия организовал закупку у одного из поставщиков комплектующих для нужд завода. За благоприятное решение вопроса гендиректор предприятия-поставщика передал им взятку в размере 1 млн руб.

Агентство БелТА со ссылкой на официального представителя СК республики Юлию Гончарову сообщает, что задержанным является гендиректор «Брянсксельмаша» Валерий Сулеев.

В феврале КГБ республики задержал помощника президента Александра Лукашенко Сергея Ровнейко по подозрению в получении взятки. В июне были задержаны еще несколько высокопоставленных белорусских чиновников.

Теги: Белоруссия , совместное предприятие , коррупция , взятка
Главное
Кремль отреагировал на сравнение российских властей с мафией Политика
Материалы по теме
КГБ Белоруссии объявил о новых задержаниях чиновников за взятки Политика
КГБ задержал помощника Лукашенко за взятку в $200 тыс. Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter