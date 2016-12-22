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Песков сообщил о назначении Пескова представителем Путина по технологиям
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Песков сообщил о назначении Пескова представителем Путина по технологиям
Политика, 13:27
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Песков сообщил о назначении Пескова представителем Путина по технологиям

Президент Владимир Путин назначил своим спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что речь идет о его тезке.

Пресс-секретарь уточнил, что представитель президента не будет сотрудником администрации президента. Он пояснил, что в майском указе Путина в качестве одной из приоритетных целей ставилась задача тотальной цифровизации экономики и обеспечении технологического прорыва.

Пресс-секретарь уточнил, что его тезка работает в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), он возглавит автономную некоммерческую организацию, которая «отпочкуется от АСИ».

У Путина появится новый советник
Политика

На сайте организации указано, что Дмитрий Николаевич Песков занимает пост директора направления «Молодые профессионалы».

Ранее, 28 мая, РБК со ссылкой на источники писал о предстоящем назначении Пескова. На вопрос о своем предстоящем назначении Песков тогда ответил, что не может комментировать слухи.

В 2008 году Песков создал проектную группу «Метавер», занимающуюся разработкой новых форм образования. В 2009 году он возглавил управление стратегических разработок Всероссийского выставочного центра. В 2011 году назначен на должность директора направления «Молодые профессионалы» АСИ. Песков также входит в экспертный совет при правительстве.

Владимир Путин 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Указ предписывает правительству принять ряд мер «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны.

Теги: Демитрий Песков , назначения , Президент России
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