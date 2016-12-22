Песков сообщил о назначении Пескова представителем Путина по технологиям

Президент Владимир Путин назначил своим спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что речь идет о его тезке.

Пресс-секретарь уточнил, что представитель президента не будет сотрудником администрации президента. Он пояснил, что в майском указе Путина в качестве одной из приоритетных целей ставилась задача тотальной цифровизации экономики и обеспечении технологического прорыва.

Пресс-секретарь уточнил, что его тезка работает в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), он возглавит автономную некоммерческую организацию, которая «отпочкуется от АСИ».

На сайте организации указано, что Дмитрий Николаевич Песков занимает пост директора направления «Молодые профессионалы».

Ранее, 28 мая, РБК со ссылкой на источники писал о предстоящем назначении Пескова. На вопрос о своем предстоящем назначении Песков тогда ответил, что не может комментировать слухи.

В 2008 году Песков создал проектную группу «Метавер», занимающуюся разработкой новых форм образования. В 2009 году он возглавил управление стратегических разработок Всероссийского выставочного центра. В 2011 году назначен на должность директора направления «Молодые профессионалы» АСИ. Песков также входит в экспертный совет при правительстве.

Владимир Путин 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Указ предписывает правительству принять ряд мер «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны.