Помощник Путина предложил узаконить статус волонтеров-поисковиков

Помощник президента России Андрей Белоусов предложил урегулировать статус поисковика-волонтера при спасательных мероприятиях в законодательстве. Такую инициативу Белоусов озвучил в ходе Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов, передает корреспондент РБК.

«Поисковая операция невозможна без участия поисковиков. Важны первые три часа. От того, как работают волонтеры, зависит, как пройдет вообще операция <…> На практике все происходит [так]: местный участковый относится к поисковику как к неприятному и опасному существу — может, он найдет ногу [пропавшего]. А полицейскому еще и по башке дадут, почему нашел гражданский, а не он», — пояснил Белоусов.

Белоусов добавил, что при урегулировании статуса поисковиков таким волонтерам в ходе операции стоит разрешить брать с собой сильнодействующие лекарства, а также создать систему обеспечения поисковых отрядов, включая в нее фонари, специальную обувь и даже гусеничный транспортер-тягач (ГТ-Т). «Последняя проблема — это создание центра обучения поисковиков и на их базе организовать точки аккредитации», — заключил помощник президента.

В феврале 2018 года депутаты Мособлдумы предложили создать единый реестр волонтеров в регионе. Ожидалось, что подобная инициатива при проведении переписи даст не только данные о количестве участников волонтерского движения, но и сделает публичной информацию об уровне квалификации подмосковных волонтеров.