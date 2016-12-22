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Роспотребнадзор посоветовал покупать фрукты и овощи у опрятных продавцов
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Роспотребнадзор посоветовал покупать фрукты и овощи у опрятных продавцов
Экономика, 13:04
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Роспотребнадзор посоветовал покупать фрукты и овощи у опрятных продавцов

Роспотребнадзор рекомендует покупать овощи и фрукты, а также бахчевые культуры только в специально установленных местах торговли у продавцов, которые соблюдают правила личной гигиены. Рекомендации по выбору плодоовощной продукции опубликованы на сайте регулятора.

Продавец (владелец) должен содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток и окружающую территорию в чистоте. Он должен носить чистую санитарную одежду, быть опрятно одетым, носить специальный головной убор, нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца, отмечает Роспотребнадзор.

Покупатель имеет право требовать документы, которые подтверждают качество и безопасность приобретаемых продуктов.

При покупке нужно обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственным данному виду, без порчи, гниения и повреждений кожуры. Ведомство напоминает, что у спелых плодов сильный и приятный запах. У несвежих плодов могут быть зеленые пятна, скользкая и липкая кожура и другие признаки порчи. Продавать испорченные овощи, бахчевые культуры и фрукты в нарезку запрещено.

Для профилактики инфекционных заболеваний Роспотребнадзор рекомендует соблюдать условиях хранения зелени и плодоовощной продукции, мыть их перед употреблением под проточной водой руками или с применением щетки. Не рекомендуется мыть такую продукцию бытовыми средствами для мытья посуды или мылом.

В конце мая Роспотребнадзор отчитался о борьбе с некачественными овощами и фруктами за первый квартал 2018 года. За этот период регулятор снял с продажи более 56 т овощей, в том числе 12,6 т импортной продукции, которая не соответствует обязательным требованиям.

Теги: Роспотребнадзор , овощи и фрукты
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