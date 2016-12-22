В Совфеде ответили на заявления сенатора Кеннеди о российских властях

Сенатор Джон Кеннеди становится «нерукопожатным» после сравнения российских властей с мафией, сообщил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Пусть это останется на его совести. Если он так считал, почему не заявил в Москве, в Совете Федерации и в Госдуме? Здесь он рассыпался комплиментами, высказываниями об уважении к нашей стране, к народу. Уехал туда, видимо, как говорят СМИ, отработал редакционное задание — попытался облить грязью страну, которая недавно его принимала с большой теплотой», — заявил Джабаров.
По словам сенатора, это была последняя встреча Кеннеди с российскими парламентариями. «Никакой серьезной нагрузки его выступление не несет, поэтому будем считать, что его просто не было», — подчеркнул сенатор.
По итогам переговоров американский законодатель-республиканец Джон Кеннеди заявил, что встречи в Москве были напряженными. Также он сравнил российские власти с мафией, призвал не доверять российскому лидеру Владимиру Путину, а министра иностранных дел Сергея Лаврова назвал «задирой».
3 июля делегация членов конгресса США встретилась с главой МИД России Сергеем Лавровым. Визит состоялся в преддверии встречи президентов двух стран в Хельсинки 16 июля.