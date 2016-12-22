Две крупные японские нефтяные компании заявили о слиянии

Две крупные японские нефтеперерабатывающих компании — Idemitsu Kosan и Showa Shell Sekiyu — объявили о слиянии. Об этом говорится в их совместном заявлении.

Объединенная компания будет называться Idemitsu Showa Shell. Датой закрытия сделки названо 1 апреля 2019 года. К октябрю 2018 года планируется заключить соглашение об общих ценных бумагах, а до конца 2018 года будет окончательно определена стратегия слияния.

Как следует из заявления, это решение является завершением курса на тесное сотрудничество и интеграцию компаний, которое выражалось в соглашениях от июля 2015 года и мая 2017 года, причем последнее подразумевало «энергетический альянс». Причинами слияния названы структурные проблемы в нефтепереработке Японии, в частности, среднесрочное и долгосрочное снижение спроса на нефтепродукты и избыток мощностей по их производству.

Как сообщает Nikkei, глава Idemitsu Такэси Цукиока заявил, что в течение трех лет после объединения чистая прибыль новой компании должна достигнуть ​более 500 млн иен ($4,5 млн). После слияния двух компаний объединенная фирма намеревается контролировать 30% рынка и стать главным конкурентом лидера рынка японской нефтепереработки — ​ JXTG Holdings. Последняя образовалась путем слияния JX Holdings и TonenGeneral Sekiyu в апреле 2017 года. Она контролирует около 50% японского рынка нефтепродуктов.