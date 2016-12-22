Китай создаст с арабскими странами межбанковское объединение, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Форуме китайско-арабского сотрудничества. Об этом сообщает Reuters.

Общий объем активов банковского консорциума составит $3 млрд. Кроме того, Китай выделит кредитов на $20 млрд арабским странам, включая Сирию, Иорданию и Йемен, а также окажет финансовую помощь в размере $106 млн странам Ближнего Востока, в том числе $15 млн — Палестине. Финансовые вливания, по словам Си Цзиньпина, имеют целью «экономическую реконструкцию» и «оживление промышленности».

Как сообщает телеканал CGTN, с 2016 года уже существует созданный Китаем (доля — 27%) Aзиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), 10 из 87 членов которого — арабские страны. В инфраструктуру государств Ближнего Востока банком планируется влить около $1 млрд, в то время как потребность в инвестициях такого рода составляет от $75 млрд до $100 млрд. К концу года АБИИ намерен вложиться в еще три проекта.

Как сообщает China Daily, Форум китайско-арабского сотрудничества проводится в рамках китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП), запущенного в 2013 году. ЭПШП имеет целью построить или объединить в единую сеть автомобильные и железные дороги, порты, трубопроводы и электростанции на маршрутах, соединяющих Китай с странами Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР), Персидским заливом, Центральной Азией, Африкой и Европой. Частью этой стратегии являются АБИИ (капитал $100 млрд) и Фонд Шелкового пути (ФШП) объемом $40 млрд, которые должны обеспечить реализацию данных инфраструктурных проектов. Россия подключилась к ЭПШП в рамках транспортного коридора в Европу через свою территорию, надеясь совместить этот проект с собственным интеграционным объединением — Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).