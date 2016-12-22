«Аэроэкспресс» изменит график движения поездов в Шереметьево в июле

Компания «Аэроэкспресс» с 17 по 21 июля включительно изменит график курсирования поездов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево. Это произойдет из-за проведения плановых работ по вводу в эксплуатацию остановки «Окружная». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании.

В ночь на 17, 18, 19, 20 и 21 июля отменят поезда, которые должны были отправиться в 00:00 мск с Белорусского вокзала и из Шереметьево.

Составы отправлением в 00:30 мск из Москвы отправятся в 00:32 и прибудут в аэропорт в 01:18 мск. Поезда отправлением в 00.30 мск из Шереметьево отправятся в 00:43 мск и прибудут на Белорусский вокзал в 01:18 мск.

Вечером 21 июля некоторые рейсы отменят, и аэроэкспрессы отправятся согласно скорректированному графику.

Утром 22 июля отменят поезда, отправление которых назначено на 05:30 и 06:00 мск с Белорусского вокзала, а также поезд отправлением в 05:00 мск из аэропорта.

В конце мая пресс-служба «Аэроэкспресса» сообщала, что компания продлит время курсирования поездов между вокзалами и аэропортами в основные дни ЧМ-2018 по футболу до 3:00 мск.

Компания «Аэроэкспресс» перевозит пассажиров между Москвой и аэропортами Московского авиационного узла (МАУ) — Внуково, Домодедово и Шереметьево.