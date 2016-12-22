Во Франции впервые зафиксировали заражение человека вирусом Усуту

Во Франции зафиксировали первый в истории страны случай заражения человека вирусом Усуту, заявили в Национальном институте здоровья и медицинских исследований (INSERM). Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Случай заражения был ​зафиксирован 21 июня. Заболевший 30-летний мужчина попал ​в клинику INSERM с поражением лицевого нерва. Там ему поставили диагноз и начали лечение.

Вирус Усуту распространен в Африке. Он передается комарами от больных птиц и поражает нервную систему. Вирус был выделен в Африке в 1959 году у животных. С середины 1990-х были зафиксированы случаи заражения птиц в европейских странах.

Сообщения об инфицированных людях появились в 2000-е, случаи заражения наблюдались в Италии и Хорватии. На данный момент не зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку.