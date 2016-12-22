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Крупный пожар произошел на складе в Екатеринбурге
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Крупный пожар произошел на складе в Екатеринбурге
Общество, 07:33
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Крупный пожар произошел на складе в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС тушат пожар на одном из складов в Екатеринбурге, примерная площадь возгорания составляет 400 кв. м. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

Видео: E1.RU / YouTube

В ведомстве отметили, что на месте тушения пожара «могут быть изменения». При этом спасатели заявили, что пострадавших в результате пожара нет.​

В настоящее время на месте инцидента работают 60 человек личного состава МЧС и 20 единиц техники.

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Портал E1 сообщает, что площадь пожара составляет 800 кв. м. По его данным, горит склад масел, причем огонь перекинулся на соседние здания.

«Судя по вывеске, склад принадлежит компании Autoleader. Из информации на сайте следует, что она занимается различными автомобильными товарами», — пишет портал.

Теги: склад , пожар , Екатеринбург , ГУ МЧС
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