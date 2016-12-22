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МИД поприветствовал подписание мирного договора между Эфиопией и Эритреей
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МИД поприветствовал подписание мирного договора между Эфиопией и Эритреей
Политика, 03:33
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МИД поприветствовал подписание мирного договора между Эфиопией и Эритреей

Россия приветствует подписание мирной декларации между Эфиопией и Эритреей и считате, что встра глав этих стран поможет улучшить политический климат в Африке. Об этом говорится в сообщении на сайте российского Министерства иностранных дел.

«В Москве приветствуют возобновление прямых эфиопо-эритрейских контактов, ставшее возможным благодаря доброй воле лидеров обоих государств», — отмечается в заявлении.

В МИДе подчеркнули, что Москва последовательно выступала за преодоление существующих между этими странами разногласий исключительно мирными средствами.

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