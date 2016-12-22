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Модернизированные МиГ-29​ усилили российскую авиабазу в Армении
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Модернизированные МиГ-29​ усилили российскую авиабазу в Армении
Политика, 02:46
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Модернизированные МиГ-29​ усилили российскую авиабазу в Армении

На российскую авиабазу Эребуни, расположенную в Армении, доставили два многоцелевых легких фронтовых истребителя четвертого поколения МиГ-29. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Там заявили, что поставляемые после модернизации самолеты МиГ-29 позволят надежно защищать воздушные рубежи в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ. Кроме того, на этих самолетах можно будет регулярно выполнять учебные полеты, по нормативам программы боевой подготовки соединения, добавили в ЮВО.

Россия усилила базу в Армении истребителями четвертого поколения
Политика

В пресс-службе отметили, что военные инженеры в течение ближайшего месяца соберут эти самолеты и введут их в строй, после чего им будут выделены специально оборудованные стоянки.

В феврале Россия отправила на базу Эребуни истребители четвертого поколения МиГ-29, модернизированный МиГ-29С и модернизированный транспортный вертолет Ми-8МТ, прошедшие капитальный ремонт.

Теги: МиГ-29 , российская военная база , Армения
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