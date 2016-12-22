Россельхознадзор опроверг запрет сажать картошку для личных нужд

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете сажать на приусадебных участках картофель и другие овощи и фрукты из самостоятельно заготовленных запасов и семян. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

«Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала», — отмечается в сообщении.

​Согласно законодательству ответственность несут только те, кто ведет коммерческую деятельность и продает в неорганизованных местах некачественные семена и посадочный материал, а также если они неизвестного происхождения. Эти правила не распространяются на физических лиц, которые выращивают продукты для себя, указали в Россельхознадзоре.

В июне «Новые известия» сообщили, что согласно статье 10.12 КоАП дачники не могут сажать собственную картошку. Издание отмечало, что для этого необходимо использовать только купленные в специальных магазинах семена, а в случае нарушения грозит штраф от 500 руб. до 1 тыс. руб.