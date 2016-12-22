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В центре Москвы от удара ногой в голову умер мужчина
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В центре Москвы от удара ногой в голову умер мужчина
Общество, 18:50
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В центре Москвы от удара ногой в голову умер мужчина

В Москве возле кафе на 1-й Тверской-Ямской улице в воскресенье произошла драка, в результате которой от удара ногой в голову скончался тридцатилетний мужчина. Подозреваемого в совершении преступления задержали, сообщается на сайте столичного ГСУ СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». По подозрению в совершении указанного преступления задержан молодой человек 1997 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

На видео, опубликованном Следственным комитетом на странице во «ВКонтакте», видно, что в ходе драки один из мужчин упал на землю, после чего другой участник потасовки начал наносить удары ногой в голову.

Отмечается, что в настоящий момент следователи закрепляют доказательную базу, чтобы в ближайшее время предъявить фигуранту дела обвинение.

Теги: Москва , массовая драка , мужчина погиб
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