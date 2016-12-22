Часть Воронежа осталась без воды из-за аварии

В Воронеже произошел прорыв водопровода, в результате чего часть жителей осталась без воды, сообщает компания «Росводоканал-Воронеж».

Авария произошла в районе дома 17а по улице Любы Шевцовой. По предварительным данным, ее причиной стала трещина на стальном водоводе диаметром 600 мм.

«На время ремонта ограничено водоснабжение в квартале по улицам Любы Шевцовой, Шендрикова, Генерала Перхоровича, Южно-Моравской, а также в поселках 1 Мая и Тепличный», — говорится в сообщении. Как сообщили «Интерфаксу» в управе Советского района, в зону отключения попали около 31 тыс. человек.

Для ликвидации последствий прорыва используют два экскаватора, гидромолот и мобильную откачивающую станцию.

Как отметил руководитель группы ООО «РВК-Воронеж» Андрей Бочаров, компания планирует восстановить водоснабжение до конца дня. Однако ликвидация аварии усложняется тем, что глубина залегания трубопровода составляет около трех метров, а также тем, что работы производятся на проезжей части.