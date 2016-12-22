«Уралвагонзавод» показал новый трамвай после закрытия предыдущего проекта

Трамвай 71-415 (слева) (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

«Уралвагонзавод» (УВЗ) представил новый трамвай 71-415, не имеющий аналогов в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Вагон 415-й модели — это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трех-, пятисекционных. На его основе с использованием ходовой части будет в ближайшее время разработана вся линейка низкопольных вагонов любой вместимости, любой длины», — рассказал разработчик Сергей Соловьев на промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.

Максимальная вместимость трамвая — 190 человек. Как сообщили разработчики, трамвай оснащен всем необходимым для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Отмечается, что вагон полностью выполнен из отечественных материалов.

Несмотря на все изменения, остановочные комплексы, трамвайные линии и депо специально под данную модель трамвая реконструировать не придется.

Тем не менее на выставке были рассекречены не все характеристики трамвая. По словам разработчиков, это сделано для «профилактики интеллектуального рейдерства».

Первыми городами, где в 2019 году появятся новые трамваи, станут Калининград, Евпатория и Пятигорск.

В ноябре 2017 года «Уралвагонзавод» свернул свой инновационный проект — трамвай Russia One. Разработчики заявили, что он не выйдет в серийное производство из-за того, что для него не нашлось ходовой части, кроме того, он оказался «не пригоден для ремонта».