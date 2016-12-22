В Мариинском театре сообщили о смерти педагога балетной труппы в ДТП

Педагог балетной труппы Мариинского театра Ольга Искандерова погибла в ДТП, сообщили РБК в пресс-службе театра.
«Подтверждаем, что педагог-репетитор балетной труппы Мариинского театра, заслуженная артистка РСФСР Ольга Дмитриевна Искандерова погибла в результате ДТП 18 июня. Театр связался с дальними родственниками погибшей, которые в настоящее время находятся на прямой связи со следствием», — сообщили в пресс-службе театра.
Дата похорон пока не назначена. По данным «Фонтанки», Искандерову сбила Toyota Supra, которой управлял 28-летний мужчина. ДТП произошло возле дома 73 по Невскому проспекту.
Искандерова в 1962 году окончила Ленинградское академическое хореографическое училище, после этого работала в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова. Она играла в «Лебедином озере», «Спящей красавице», «Золушке», «Дон Кихоте» и других постановках. С 1985 года она стала преподавать классический танец в Академии русского балета, где проработала до 2010 года. Репетитором Мариинского театра Искандерова была с 1999 года.