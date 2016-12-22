В Анапе запретили купаться в море из-за холодной воды

В Анапе Управление гражданской обороны и защиты населения запретило отдыхающим купаться в Черном море из-за низкой температуры воды. Об этом РБК сообщил начальник ведомства Сергей Семерков.​

«Это касается в первую очередь детей. У нас их очень много — одномоментно более 20 тыс., это организованные отдыхающие из детских здравниц. Все сделано в соответствии с законодательством: купание при температуре ниже 18 градусов запрещается», — сказал он.

Семерков добавил, что запрет на купание действует уже четвертый день — с 6 июля. Сейчас температура воды в открытом море колеблется от 10 до 13 градусов, а в бухтах, на мелководье, прогревается «максимально до 17 градусов».

По данным Росгидрометцентра, несмотря на низкую температуру воды, в Анапе на этой неделе столбики термометров поднимутся выше 30 градусов.