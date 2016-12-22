На Бали пожар уничтожил 40 рыболовецких судов

На индонезийском острове Бали пожар уничтожил около 40 рыболовецких судов, сообщает Jakarta Post.

Фото: Fikri Yusuf / Antara Foto / Reuters

Возгорание произошло ночью в порту Беноа на юге Бали. По словам очевидцев, его причиной стало короткое замыкание. В то же время Maritime Bulletin сообщает, что перед началом пожара очевидцы слышали звуки, похожие на взрывы.

К данному моменту, несмотря на усилия пожарных, 25 судов продолжают гореть. Спасатели пытаются не допустить распространения огня.

Сведений о пострадавших, как и о предварительном размере ущерба, не приводится. Начато расследование инцидента.

Видео: maritimebulletin.net

Бали является популярным туристическим местом, в том числе, для океанической рыбалки. Как сообщает Channel NewsAsia, порт Беноа, где произошел пожар, расположен близ курорта Кута.



