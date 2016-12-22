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В Таиланде возобновили операцию по спасению детей из пещеры
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В Таиланде возобновили операцию по спасению детей из пещеры
Общество, 11:26
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В Таиланде возобновили операцию по спасению детей из пещеры

В Таиланде спасатели возобновили операцию по эвакуации подростков, заблокированных в пещере в заповеднике Понг Пха, которую частично затопили сильные дожди, сообщает газета The Guardian. 8 июля четверо из 12 подростков удалось вывести на поверхность, по данным МВД Таиланда, в понедельник, 9 июля, спасатели вновь вошли в пещеру.

«Условия так же хороши, как и вчера. Команда спасателей в основном состоит из тех же людей, что и вчера, если не считать нескольких замен. Уровень воды не внушает опасений. Прошедший вчера дождь не привел к повышению уровня воды внутри пещеры», — цитирует Guardian руководителя совместного центра, координирующего работу представителей различных ведомств, участвующих в спасении детей Наронгсака Осатанакорна.

Спасение детей в Таиланде. Фоторепортаж Еще 4 фото
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12 подростков в возрасте от 11 до 17 лет и их тренер пропали в заповеднике Понг Пха ​23 июня, спасатели обнаружили пропавших только 2 июля, однако вывести их на поверхность не смогли, так как пещеру частично затопило. Операция по спасению детей началась 8 июля, в ней задействованы тайские аквалангисты, иностранцы, а также военнослужащие ВМС страны.

Теги: Таиланд , дети
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