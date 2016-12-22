В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Общество, 10:46
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В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы
В Якутии самолет Як-40, на борту которого находились 25 человек, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, самолет выполнял рейс из аэропорта Олекминск в аэропорт Алдан. Инцидент произошел при заходе Як-40 на посадку.
На место происшествия прибыла группа спасателей. В результате инцидента пострадавших и погибших нет, воздушное судно также не получило повреждений.
Как отмечает источник «Интерфакса» в аэропорту Алдан, воздушное судно перевозило вахтовых рабочих с рудников.